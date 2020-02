Dany Franco, la actriz colombiana brilla en Broadway

Luego de protagonizar el corto estadounidense “¿Mamá, eres feliz?”, y con la convicción de entrar en el mundo del cine y del teatro internacional, logró llegar al estrellado en Broadway. Desde sus tres años Dany Franco sabía que su sueño era tener una vida que girara en torno a los escenarios y las cámaras.

La colombiana estudió en la Casa del Teatro Nacional, en donde dio sus primeros pasos en la actuación. Con sus 23 años de edad ha participado en obras como: "Twelfth night" y en la exitosa cinta “¿Mamá, eres feliz?”, la cual fue nominada en los más importantes Festivales de Estados Unidos.

“Lastimosamente muchísimas veces me dijeron no y está bien porque he aprendido que no siempre te van a aceptar o a decir que sí a todo. Siento que cada proyecto llega por alguna razón a tu vida. Entonces fue intento tras intento”, así lo afirma la actriz colombiana quien hoy sigue pisando fuerte en Broadway siendo parte de una comedia de Shakespeare titulada “As you like it” que se estrenará en abril.

Para mayor información escuche la entrevista completa.