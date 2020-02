Grigori Méndez: "La decisión de continuar o no la tomará la Federación"

El asistente técnico de Arturo Reyes en la Selección Colombia Sub-23, Grigori Méndez, habló en exclusiva con el VBar de Caracol Radio sobre el desempeño del combinado 'Tricolor' en el Torneo Preolímpico y el futuro del cuerpo técnico al mando del equipo.

Según Méndez, el esquema utilizado contra Uruguay no era nuevo y se había entrenado en otras oportunidades. "Contra Japón habíamos jugado con linea de 3 disfrazada, no fue algo que no se hubiera trabajado, intentamos sorprender a Uruguay", aseguró.

Además, respecto a la polémica generada por Arturo Reyes de que habían faltado jugadores en la convocatoria, Méndez puntualizó que sí hicieron falta en la lista final: "Intentamos traer jugadores como Sinisterra, Luis Suárez, Lucumí y Cuesta, pero no se pudo. Al final escogimos lo mejor".

Finalmente, el asistente técnico no garantizó la continuidad del cuerpo técnico, ya que, según comentó no depende de ellos: "La decisión de continuar o no la tomará la Federación", concluyó.