El Pulso del Fútbol, 13 de febrero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería celebraron el día mundial de la radio, contando sus primeras anécdotas en ese mundo y sus primeros pasos como locutores. Óscar recordó: “un señor de apellido Carvajal, me llamó para contratarme en Radio Sideral, entre las doce de la noche y seis de la mañana en el programa Solo Boleros y era control locutor”. César destacó: “mi primer contacto pudo haber sido debut y despedida, entreviste a Eduardo Lujan Manera, que no se hablaba con la radio hace 8 meses y el empezó a despacharse contra Javier Giraldo, mi jefe, me temblaban las piernas, el micrófono, después de 8 minutos de despachada contra Javier, por fortuna no me echó”.

Otro tema que se trató fue la respuesta a un oyente que mencionó que, a pesar de marcar en los últimos partidos con la Juventus, la presencia de Cristiano Ronaldo en cancha hace que el equipo pierda y juegue peor. César contestó: “Cristiano es un tremendo profesional, es un súper jugador, no estoy de acuerdo con la declaración, lo de CR7 en la Juve es demasiado importante”. Óscar agregó: “Lo único que no ha podido lograr hasta ahora como jugador, es ganar un mundial con la Selección de Portugal” y complementó: “Cristiano es de los mejores jugadores del mundo y además tuvo una muy difícil infancia, su madre Dolores pensó en abortarlo”.

Además, hablaron sobre el desempeño de David Ospina, en la victoria de Napolés contra Inter de Milán 0-1. César resaltó: “me encantó la actuación de David Ospina, va por buen camino, está en su mejor nivel, después de sus momentos en Francia” y finalizó: “me alegra que llegue con ritmo para las eliminatorias del Campeonato del Mundo y que hoy Meret, sea el suplente aunque juegue partidos de liga , el respaldo que Gatusso le ha dado a Ospina, es muy importante”.

