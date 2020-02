¡Duelo de bestias! El reencuentro de Cristiano Ronaldo e Ibrahimović

Un duelo de bestias competitivas se reavivará este jueves en la semifinal de la Copa de Italia entre la Juventus y el Milan. No solo se trata de uno de los clásicos más importantes del fútbol italiano, sino que también será el reencuentro entre el portugués Cristiano Ronaldo y el sueco Zlatan Ibrahimovic.

Y es que estos dos goleadores han protagonizado varias polémicas en el transcurso de sus carreras. Por un lado, Zlatan ha arremetido en varias oportunidades contra Crisitano, siendo una de las más recientes cuando el portugués fichó por la 'Juve': "Cristiano habla de nuevos desafíos y llama desafío a jugar en un equipo donde es normal ganar en la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda División hace unos años? ¿Por qué no intentó jugar con un campeón de Segunda y llevarlo a lo más alto? Eso es un desafío. Ir a la Juventus no lo es en absoluto, eso es una tontería".

Adenpas,a' también ha sido crítico respecto al nivel futbolístico de Cristiano, pues, siempre que tiene la oportunidad, le recuerda que "el verdadero Ronaldo es el brasileño", como aseguró varias veces.

Por otro lado, CR7, quien ha sido de hablar menos en contra del sueco, tiene un historial superior en los enfrentamientos personales: de los once partidos entre sí, el hoy delantero de la Vecchia Signora' se impuso en cinco oportunidades, mientras que el atacante del Milan se alzó en solo una ocasión; los cinco duelos restantes fueron empates.