Elegir mal la carrera puede afectar la salud

Se dice que el trabajo puede ser un medio para la felicidad, pero también para la frustración y la infelicidad. En el momento en que una persona no se siente conforme con su trabajo se nota de manera muy evidente, usualmente son personas inseguras, que no saben lo que hacen, les da estrés, presentan falta de creatividad, pereza, entre otros síntomas.

Ahí entra la gran pregunta: ¿esto es lo que quiero para mi vida? ¿Estoy perdiendo el tiempo? A lo que la mayoría se dejan llevar por el deseo o las necesidades financieras o de supervivencia. Y frente a este tipo de panoramas, se presentan situaciones graves de estrés en el trabajo y no solo se ve afectado el rendimiento laboral sino también la salud propia.

Según el libro del profesor Jeffrey Pfeffer, "Muriendo por un salario" se evidencia que en Estados Unidos el 61% de los empleados considera que el estrés los ha enfermado y el 7% asegura haber sido hospitalizado por causas relacionadas con el trabajo.

Samile Albarracín, entrenadora financiera, vocacional y felicidad, afirma que para que este tipo de situaciones no suceda se debe identificar cuál es la dominancia cerebral de cada persona para poder cumplir con ella y mantenerse en un estado de “flow”, es decir, el campo de pensamiento de mayor fluidez y desempeño. Según Samile se deben tener muy en cuenta los sueños, para así plantear unas metas y no tener que vivir agobiados por no estar haciendo lo que en realidad nos apasiona.

Para mayor información escuche la entrevista completa.