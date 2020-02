Yerry Mina se consolida en el Everton de Ancelotti

Yerry Mina llegó al Everton en un momento difícil de su carrera, pues luego de brillar en el Palmeiras y recalar en el Barcelona, sus días como jugador 'blaugrana' no fueron para nada alentadores por falta de continuidad. En sus primeros días como jugador del equipo inglés, la hinchada y la prensa dudó del rendimiento y las capacidades del colombiano, que se vio afectado por lesiones que no lo dejaban tomar vuelo.

Pero la situación ha cambiado desde que Marco Silva, su ex entrenador, decidió confiar en él y no fichar otro central cuando el francés Kurt Zouma dejó el equipo. Desde ese momento, Yerry dio muestras de que con minutos y trabajo podía mejorar los aspectos que tanto le criticaron en su llegada. Ahora con Carlo Ancelotti en el banco, ha demostrado su jerarquía y calidad, pues mejoró en gran manera sus cierres y comenzó a marcar, una de las cualidades que no había podido demostrar con tanta frecuencia.

Dicha mejoría, según el mismo defensor, se debe al trabajo del entrenador italiano. "Carlo es accesible y puedes hablar con él en su oficina para encontrar soluciones para cualquier cosa. Esto es importante no solo para mí, sino para todos los jugadores. Somos una familia, esto es lo que acerca a los jugadores y los hace felices. Y si un jugador es feliz, puede dar lo mejor de sí", señaló el colombiano en diálogo con el portal web de su equipo. Finalmente, el colombiano espera seguir ayudando a su equipo a seguir sacando el arco en cero en la mayor cantidad de partidos posibles, pero también aportando su capacidad goleadora.