Parásitos: de película a serie

Con seis nominaciones al Oscar, esta película podría convertirse en una serie de seis horas según lo afirma su director Bong Joon-ho. La adaptación en HBO junto a Adam McKay no sería un remake, sino que convertiría en una ampliación del universo parasitario 2020.

El objetivo principal del director es ampliar el universo parasitario con detalles que se le quedaron fuera del guion definitivo. Según Bong Joon-ho “hay material suficiente para hacer una película de Parásitos de seis horas de duración”.

La película nunca tuvo el objetivo de obtener tantas nominaciones, pues uno de los principales motivos era mostrar una historia en donde no hubiese buenos ni malos. “No me gustan nada los superhéroes. Creo que son un poco estúpidos. Me gustan los personajes que tienen que completar misiones más allá de sus propias capacidades” asegura el director.

