El Pulso del Fútbol, 31 de enero del 2020

En esta edición de El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería, hablaron sobre el empate 0-0 de la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico contra Chile. Óscar dijo: “yo estoy feliz porque se logró el objetivo para clasificar a Bucaramanga, pero estoy muy triste y preocupado en la forma que se clasificó”. César agregó: “la selección logró el objetivo, pero no jugó bien y no es la selección que queremos, pero tenemos talentos y condiciones para hacer un buen cuadrangular y para aspirar a asistir a Tokio”. Óscar finalizó: “jugando como lo hicimos anoche, no le ganaremos ni a Brasil, ni a Argentina y no iremos a los Juegos Olímpicos”.

Otro de los temas que se trataron fue el desempeño de Arturo reyes como técnico de la Selección Colombia Sub-23, César frente a esto destacó: “yo espero que Reyes siga acertando en la dirección técnica y que los jugadores mantengan el nivel que por momento les hemos visto”, Óscar le respondió: “yo espero que Reyes no siga acertando, sino que acierte, en esta selección hay más jugadores que técnico”, César argumentó: “Sí, dirigió mal el partido frente Argentina, pero después frente a Ecuador, Venezuela y anoche, lo hizo correctamente”. Óscar señaló: “si siendo locales no clasificamos a los olímpicos es un fracaso y hay que cambiar el técnico”.

Además, analizaron a dos grandes rivales que debe enfrentar Colombia, en Bucaramanga, sobre esto César mencionó: “la realidad muestra que Argentina y Brasil son superiores a Colombia, hay que esperar el desarrollo del cuadrangular”, Óscar le contestó: “Brasil y Argentina son selecciones superiores, individual y colectivamente hablando, eso no quiere decir que no se les pueda ganar”, “son dos equipazos pero también tuvieron problemas para ganar, entonces porque Colombia no los puede llevar a esos problemas”, precisó

