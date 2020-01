Paula Arenas en el Viña del Mar

El 2020 para Paula Arenas promete ser un año memorable. La cantante colombiana fue seleccionada para presentar a Colombia en la competencia internacional del LXI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La 4 veces nominada al Premio Latín Grammy cumplió su sueño de llevar su música hasta Chile, hoy se prepara para la competencia y para lograr cautivar a la famosa audiencia que la vera desde las gradas de la Quinta Vergara.

La cantante de pop competirá con su canción “Buena para nada”, una balada en la que se reflexiona en torno al perdón y al arrepentimiento en el amor, compuesta por los hermanos Santiago y Luigi Castillo junto a Paula. “Para mí es otro escalón más en mi carrera. Me siento feliz y comprometida con todo un país (Colombia) que me ha dado todo y se merece todo lo mejor. Por mi parte me entregaré en ese exigente escenario que ha afianzado y catapultado a grandes artistas” así lo afirma la cantante.

Para mayor información escuche la entrevista completa.