Y un día llegó el fin: Alexis Henríquez se retira del fútbol profesional

Luego de una fructuosa carrera con más de 600 partidos, 4 títulos con el Once Caldas y 13 con Atlético Nacional, el defensor Alexis Henríquez decidió ponerle punto final a sus días como futbolista profesional y comenzar un nuevo camino en el fútbol: esta vez como director técnico.

El ex jugador del Once Caldas, supo ganar la segunda Copa Libertadores para Colombia y marcar historia con el club de Manizales. Esto, antes de unirse al equipo en el cual terminaría convirtiéndose en capitán, ídolo y leyenda: Atlético Nacional. Al cuadro 'paisa' llegó para ser el jugador más ganador no solo de la institución, sino de la historia del fútbol colombiano. Adicionalmente, repitió título de Libertadores y ahora es conocido como el único jugador colombiano en ganar el máximo torneo continental con los dos únicos equipos colombianos campeones de dicha competición.

Entre los números del ahora ex defensor de 36 años, se destacan cerca de 20 goles como profesional y 8 subcampeonatos que pudieron haber agrandado aún más su palmarés. Así mismo, fue elegido dos veces parte del equipo ideal de la liga colombiana (2015 - 2016) y una vez parte del equipo ideal de la Copa libertadores de América (2016).