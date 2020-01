“Eso que me das”, Juan Pablo Vega

Juan Pablo Vega el cantautor colombiano, inicia este 2020 con su lanzamiento nombrado “Eso que me das”, en el primer corte de su nuevo disco. Vega se ha convertido en uno de los artistas colombianos con grandes éxitos en los últimos años, produciendo música que fascina y pone a cantar a su público.

Esta vez, su single refleja un sonido cercano a el Soul y el R&B, mezclado con un groove que nos recuerda a las décadas de los 70´s y 80’s. Además, cuenta con la participación del colombiano Esteman.

“Co- escribí esta canción junto con Esteman, partiendo de ese gusto que tenemos en común por la música vieja, a ambos nos han inspirado bandas como Bee Gees, KC and the sunshine band y los Jackson Five, teníamos la firme intención de retomar la complicidad y la buena vibra en el estudio, con músicos grabando totalmente en vivo, y el resultado es totalmente el esperado” dijo el cantautor.

Juan Pablo Vega iniciará sus conciertos en vivo el próximo 13 de febrero, en el auditorio Plaza Codensa de la ciudad de México.

Para mayor información, escuche la entrevista completa.