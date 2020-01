El Pulso del Fútbol, 9 de enero del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre como James Rodríguez puede volver a tener más posibilidades de jugar con el Real Madrid, enfatizando que Zinedine Zidane jugó con un esquema diferente al habitual, utilizando cinco volantes, en vez de jugar con tres delanteros como lo hace siempre. César resaltó que: “En un esquema de cinco volantes, así haya muchos y rindiendo, ahí podría tener una posibilidad”, además añadió: “veo cada vez más difícil, salvo que James vuelva a un gran nivel individual, que juegue como titular en el Real Madrid”.

Otro de los temas tuvo que ver con la obligación de la Selección Colombia sub-23 de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, puesto que “somos locales” y también al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de mayores, como resalta Óscar Rentería argumentando que con la primera ha bajado un poco el nivel de calidad en la cantera colombiana. César destacó: “lo que estamos vendiendo hoy al exterior está muy por debajo de lo que vendíamos en otras épocas, porque el mercado está deprimido, no solo en América, sino también en Europa”.

Además, respondieron a un oyente el cuál decía que las directivas de Millonarios F.C “timaron” a Alberto Gamero al no traer grandes refuerzos y no tener un gran proyecto para el 2020 con el equipo embajador, a lo que Óscar respondió: “yo conozco al presidente de Millonarios y puedo dar fe que él no es timador, la verdad sobre Millonarios es una sola: no hay billete, no hay billete y hay que trabajar con lo que hay”. César argumentó que: “Millonarios pudo haber contratado mejor, pudo contratar a jugadores de más recorrido de más costo, pero no me parecen malos los jugadores” y aprobó el comentario de Óscar que el problema de Millonarios es que “no hay plata”.

