Hermana fiscal Libreros: Él tenía altísimo riesgo y debía estar protegido

Carmenza Libreros, hermana del fiscal asesinado Alcibiades Libreros Varela, cuestionó la hipótesis de que la muerte de su hermano se dio por el robo de una cadena de oro.

“Él no tenía una cadena de oro, era un escapulario porque era su forma de protegerse ( …) no era de oro era en acero dorado”, dijo la mujer en diálogo con 6 Am Hoy por Hoy.

Manifestó también que no es posible que una de las personas dedicadas a ese tipo de delitos no distingan entre los dos materiales. Además, dijo, la muerte de su hermano fue “instantánea” pues le dispararon en la cabeza.

Cuestionó “¿cómo es que una persona que tiene riesgo lo dejan solo?”, pues de acuerdo con ella, su hermano tenía grandes capacidades y era uno de los mejores fiscales dedicado a combatir los grupos criminales. “Tenía un altísimo riesgo y debía estar protegido”, reiteró.

Carmenza asistió a las audiencias en las que se otorgó medida de aseguramiento a los implicados en su muerte. “Yo quería ver a la persona que había asesinado a mi hermano (…) yo lo vi y él me miro y bajo la cabeza, yo dije es una medida de cobardía”, dijo.