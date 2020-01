Leyner Palacios: No se le puede poner un policía a cada habitante

A pocos días del encuentro entre el presidente Iván Duque y el líder social Leyner Palacios, amenazado por denunciar la difícil situación por la que atraviesa el municipio de Bojayá, Chocó, en diálogo con 6AM Hoy Por Hoy señaló que, aunque está vigilado permanentemente por la policía, no quiere que el país llegue al punto de mantener guardaespaldas para todos los líderes.

“Cuando uno observa las comunidades del Chocó que viven bajo la presencia de fuertes presencias paramilitares, no se imagina que a cada habitante le tengan que poner un policía para protegerlo”, lamentó Palacios.

Asimismo comentó que el confinamiento de las comunidades en el departamento ha impedido el desempeño normal de sus actividades productivas. “Porque los grupos como el ELN y el Clan del Golfo siguen en los territorios, y, aunque está la Fuerza Pública, no pueden salir a pescar, cultivar, porque la gente tiene miedo de caer en las minas”, continuó.

Finalmente insistió en la apertura de un diálogo con el ELN, “porque la comunidad es la que se ve más atropellada. Aunque el ELN debe mostrar más voluntad, es necesario que el señor presidente ponga eso sobre la mesa. El Gobierno nacional tiene una deuda histórica, en el Acuerdo de Paz se habló de planes especiales de protección, hay muchos que no tienen comunicación, y la gente está cansada de vivir sin la presencia del Estado, no hay docentes, no hay salud”, afirmó.

Por su parte, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, aseguró que la zona no es controlada por el ELN, “solo tiene 100 integrantes, pero que tienen un gran poder de intimidación”.

Además, desmintió que el 50% del territorio esté vedado para la Fuerza Pública. “Si bien hay presencia entre los reductos del Clan del Golfo y el ELN por el control de las rutas del narcotráfico y las comunidades quedan en la mitad, por eso hemos garantizado la presencia del ejército”, concluyó.