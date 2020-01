En 1961, cuando se unieron el Deportes Caldas y el Once Deportivo, el Once Caldas jugaba con un uniforme que tenía los colores de la bandera de Manizalez. Sin embargo, el equipo tuvo una "seguidilla" de partidos sin ganar. Hasta que jugó contra Atlético Nacional de visitante y tuvo que utilizar una equipación totalmente blanca; Once Caldas ganó e implemento ese, como el color de su uniforme.