Mi Banda Sonora con Sara López

La arquera Sara López, nació en Risaralda, desde pequeña quería ser médica y deportista. Practicó baloncesto, patinaje, voleibol. Un día Sara comenzó a practicar Tiro con Arco por hobby con un amigo de su hermano, pero poco a poco este deporte se convirtió en su gran pasión.

Gracia a la técnica, esfuerzo, disciplina y trabajo de la atleta colombiana, es la primera deportista que ganó cinco finales de la Copa mundo en Arquería, además ha competido en más de 156 eventos internacionales como Juegos Bolivarianos, los Juegos Suramericanos, los juegos Panamericanos, los Juegos mundiales y la copa Mundo de Tiro con Arco.

Conozca la lista de canciones que han marcado la vida de la deportista.

Embrujo - Andrés Cepeda

Bohemian Rhapsody - Queen

I´ll make a man out of you - Banda sonora de Mulán

I hold on - Dierks Bentley

Hijos del cañaveral - Residente

Lover - Taylor Swift

Josefa Matias - Los gaiteros de San Jacinto

In the end - Linkin Park

Jaime Molina - Carlos Vives

Girl on fire - Alicia Keys

Mañanita de invierno - Silvestre Dangond y Poncho Zuleta

Rollercoaster - Jonas Brothers

Hall of fame - Tre Script & Will I am.

Por ti volaré - Andrea Bocelli

Te busco - Celia Cruz