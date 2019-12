Alberto Gamero: “Siempre lo anhelé. Será un día inolvidable para mí”

El rumor de hace varios días ya es oficial. Alberto Gamero dejó de ser director técnico del Deportes Tolima, para llegar a uno de los clubes al que más cariño le tiene, Millonarios. Gamero, habló con el VBar de Caracol Radio durante la despedida que preparó el dueño del equipo 'Pijao' y aclaró que su salida no se da por dinero sino por temas familiares: "Le dije a don Gabriel Camargo, no me ofrezca que me voy no por plata sino por un sentimiento familiar".

Sobre el contrato que firmará en la tarde noche del martes 3 de diciembre, el samario dijo: "Vamos a firmar por un año, la idea es hacer un proceso. Lo primero es hacer la cosas bien (...) Hoy me reúno nuevamente con ellos, a mirar el plantel y a mirar que necesitamos".

Gamero, se mostró bastante agradecido con el Deportes Tolima por los 5 años que duró y en donde ganó una Liga Águila en el 2018 a Atlético Nacional y una Copa Colombia en el 2014: "Don Gabriel me hace un homenaje, porque nunca lo espere y menos hoy (...) Yo le pedí que me dejara libre un año o dos años. Aquí he vivido momentos muy lindos".