Pimentel: “Gastar plata sabiendo que vamos a descender no tiene sentido”

Uno de los presidentes más polémicos de los equipos del fútbol colombiano es Eduardo Pimentel de Boyacá Chico. El ex futbolista recordado por su fuerte caracter en el terreno de juego habló con el VBar de Caracol Radio sobre el torneo de ascenso, la segunda oportunidad que tendrá su equipo para lograr un cupo en la primera división y la Selección Colombia.

Pimentel fue sincero sobre las posibilidades que tiene el equipo de Tunja para reforzarse de gran manera y mantener el cupo en la Liga "El tema del promedio implica a veces que no se pueda hacer una buena inversión, porque entro con 16 puntos de diferencia e ir a gastarse la plata, sabiendo que prácticamente es seguro que vamos a descender, no tiene sentido".

El directivo también habló sobre lo difícil que es el ascenso en Colombia y desmintió a aquellos que dicen que estar en la B es un "buen negocio" para los equipos ""Estamos pidiendo hace años, que el descenso y el ascenso sean por la tabla de clasificación, me parece inadmisible que en este siglo, no podamos cambiar este tema que no tiene igualdad ni justicia (...) No es negocio quedarse en la B, en la A vendo dos o tres jugadores por año, no se justifica estar en la B, vendo un solo jugador y a mitad de precio".

El Zenit de Barrios ganó y sueña con su pase a octavos en Champions

La duda sigue: Falcao pide más tiempo para su recuperación

Yepes, sobre Ibrahimovic: "Es un jugador que te inspira"

Pimentel felicitó al Deportivo Pereira por lograr el ascenso y tambien aplaudio la gestión del actual presidente de la Dimayor "llegó alguien que no se le arrodilla a nadie".