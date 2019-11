Mi Banda Sonora con Geraldine Zivic

La actriz argentina Geraldine Zivic compartió una mañana del fin de semana en Mi Banda Sonora, quien por medio de canciones nos contó grandes momentos de su vida.

Geraldine visitó por primera vez Medellín, Colombia a sus 6 años, en el aeropuerto la esperaban a ella y a su hermana alrededor de 80 familiares de su padre de crianza.

La adolescencia de la actriz estuvo marcada por la música, el baile y uno que otro noviazgo. Desde siempre le gusto a Geraldine Zivic el mundo del modelaje, su primer desfile fue en Medellín, Colombia.

Lea también: Mi Banda Sonora con Juancho Pulido

Tiempo después llegó la actuación en la vida de la actriz logrando interpretar personajes que perduran en el tiempo como la Dra. Natalia en la novela Los Reyes.

Actualmente Geraldine Zivic actúa e la película “Me llevarás en ti”, una historia romántica que estremece y le permite al cine colombiano soñar y creer que hay mejores historias para contar.

Conozca las canciones que marcaron la vida de Geraldine Zivic una mujer carismática, sencilla y romántica.

In my dreams - REO Speedwagon

Take my breath away - Berlin

Next time I fall - Peter Cetera

Nuestro amor será - Rapsodia

Persiana americana - Soda Stereo

Oh l´amour - Erasure

Se me va la voz - Alejandro Fernández

Fría como el viento - Luis Miguel

Ángel para tu soledad - Patricio Rey y los redonditos de Ricotta

Banda sonora de Cinema Paradiso - Enio Morricone

Solo para ti-Camila

Enjoy the silence - Depeche Mode

Me enamoré de ti - Chayanne

Tráiler de “Me llevarás en ti”