“Con ropa eres de él, pero sin ropa eres mía”: Pipe Bueno

El cantante de música popular, Pipe Bueno, estuvo en 'La Luciérnaga' hablando de su nueva canción 'Sin ropa eres mía', "tiene un coro muy diciente, pero está llena de mucha magia. Esta canción la grabé donde don Vicente y tres potrillos", le contó Pipe a Gabriel.

Además, comentó que cómo fue su experiencia con el cantante mexicano. Cuando llegó al estudio Vicente Fernández le pidió a Pipe que cantara: "Orale pues que quiero ver qué es lo que hay", contó Pipe. Y lo que hizo el cantante colombiano fue tomarse tres tequilas antes de cantar y empezó a cantar 'Sin ropa eres mía'.

"La magia esta canción es que yo la empiezo a cantar y 'Don Vicente', de manera natural y orgánica, me empieza a hacer el coaching vocal. Me dice esto no. hazlo así, cámbiale esta figura, cámbiale acá", mencionó muy emocionado el colombiano.

Y, además, narró que, para cerrar con broche de oro su encuentro con el mexicano, Vicente Fernández le regaló los dos secretos de cómo él interpreta y graba sus canciones.

"Me dijo cosas que, sin duda, marcaron la forma en que yo canto mi música que hace parte de la evolución vocal que he tenido hoy en día.

Más sobre La Luciérnaga: