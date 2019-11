Mi Banda Sonora con Juancho Pulido

El músico de la banda de rock y pop Compañía Ilimitada Juancho Pulido compartió una mañana en Mi Banda Sonora, contó grandes anécdotas de su vida por medio de canciones. Juancho compone tres canciones diariamente, además disfruta de la compañía de su familia en una casa a las afueras de Bogotá.

Actualmente se encuentra presentando el sencillo de Compañía Ilimitada “Zero y vacío”.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida del músico,

Satisfaction -The Rolling Stones

Blackbird -The Beatles

Don´t let the sun go down on me - Elton John

A day in the life -The Beatles

Here comes the sun - George Harrison

How can I tell you - Cat Stevens

Como decirte - Compañía Ilimitada

La Calle - Compañía Ilimitada

Sicodelia nuclear- Compañía Ilimitada

Paisaje desierto - Compañía Ilimitada

Thorns - Juancho Pulido

Free falling-Tom Petty

To be loved- Juancho Pulido

Zero y vacío - Compañía Ilimitada