Confusa situación de James, Zinedine Zidane aclaró que no esta lesionado

El entrenador Zinedine Zidane habló sobre la situación de James y Gareth Bale que fueron descartados para el partido ante Eibar este sábado y dijo " No están lesionados pero si no entrenan con el equipo no están disponibles para jugar".

Zidane aclaró que no están lesionados, que han entrenado en el campo y esto creo confusión en la prensa. También explicó que no fue una decisión técnica, que son los jugadores quienes deciden si juegan o no.

James y Bale fueron convocados por sus selecciones y regresarían al club después de la fecha FIFA, el club merengue vuelve a jugar ante Real Sociedad el 23 de noviembre por la Liga.