Todo sobre el FPC en el 2020: patrocinadores, VAR, fútbol femenino y más

Jorge Enrique Vélez confirmó hoy en rueda de prensa desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, los detalles, novedades y cambios que tendrá el fútbol profesional colombiano para el próximo año.

Iniciando con el nuevo patrocinador de la Liga, que solicitó al dirigente no revelar su nombre, dado que desean realizar un lanzamiento especial. Sin embargo, el director del VBar, Diego Rueda confirmó que será la casa de apuestas BetPlay (tentativamente se llamará Liga Dimayor BetPlay). A esta marca, se le sumarán en menor proporción Coca-Cola y cerveza Águila. Vélez afirmó que implementarán un modelo de varios patrocinios oficiales, como bebida, banco, aseguradora, etc., que podrán aportar al desarrollo de la competencia en productos que no pertenezcan a los mismos sectores del mercado.

También se ratificó el sistema de juego que tendrán los dos torneos del 2020; teniendo en cuenta la realización de la Copa América en nuestro país y de manera conjunta con Argentina, se estableció que el torneo del primer semestre: tendrá sistema todos contra todos y los cuatro mejores equipos, finalizadas las 20 fechas, jugarán semifinales (1 vs 4 y 2 vs 3) para avanzar a la final del campeonato. Mientras que en la Liga de la segunda parte del año, se implementará el formato habitual de los últimos años en el que después de la fase regular, los ocho mejores clasificarán a cuadrangulares finales, de los cuales los ganadores de cada grupo disputarán la final.

Con respecto a la inscripción de jugadores internacionales, el sistema de descenso y el 'punto' invisible, la asamblea de la Dimayor decidió no hacer modificaciones en los criterios estipulados.

El mandatario también comentó la situación del fútbol profesional femenino en Colombia y dijo: "En la rumba pasamos muy bueno, pero en el guayabo me dejaron solo" refiriéndose a que las empresas aprovecharon el torneo para 'demostrar' su apoyo al balompié de las mujeres, pero que en el momento de patrocinar una nueva edición, no apareció ninguna, por lo que la Liga para el próximo año será totalmente auspiciada por la Dimayor. Aunque Vélez, aprovechó para invitar nuevamente a los empresarios a invertir "no queremos utilidades, solo buscamos poder sostenerlo, que las niñas tengan lo que les corresponde" reiteró el dirigente.

En medio del afán de la sustanciosa rueda de prensa, hubo tiempo para confirmar que el negocio del Canal Premium está listo y solo falta ultimar algunos detalles legales y de traducción.

Sobre el VAR, se concretó que en los dos partidos de la final de este año se implementará esta tecnología arbitral y que la expectativa es implementarla durante toda la justa para el año 2022. Además, la licencia de ejecución de este servicio se le otorgó a la compañía Media Pro, quien ya maneja este aspecto en varias ligas del mundo, como la española.

La Copa Águila sufrirá un cambio drástico, al abandonar el sistema de grupos que se disputaba previo a las fases definitivas y adoptando el modelo de varios países (Inglaterra, Italia, Francia, España, Argentina) en el cual todos los partidos serán de eliminación directa, con algunas variaciones. En primera instancia solo entre equipos de segunda división hasta que queden solo cuatro conjuntos, allí ingresan los cuadros de la primera división que NO estén disputando Copa Sudamericana ni Libertadores, cuando hayan ocho clasificados en esta instancia, se sumarán los clubes que disputaron copas internacionales y se disputarán las llaves de octavos de final, cuartos, semis y final.

En relación con lo sucedido este torneo, Vélez hizo varias claridades: No asistirá a la reunión de mañana (01 noviembre) entre ACOLFUTPRO y el Ministerio de Trabajo pues en la reunión, los presidentes de los clubes así lo decidieron. Por otro lado, ya hubo conversaciones con el presidente de Cúcuta Deportivo para que arregle la situación económica de sus jugadores y cuerpo técnico.

Finalmente, la Superliga, que por lo general se disputaba en enero, se realizará en junio y está en vilo pues "queremos darle otro estilo a ese partido" aseveró el dirigente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. Esto, dado que hay saturación de partidos, teniendo en cuenta el Torneo Preolímpico y el inicio de las Ligas.