Mi Banda Sonora con Carlos Manuel Vesga

El actor Carlos Manuel Vesga, nació en Bogotá su adolescencia estuvo marcada por el metal y el rock, aún conserva la primera guitarra que le regaló su madre, quizás por eso el interés por las artes, en su colegio hizo parte del grupo de teatro y estudió arquitectura que dejó a un lado por dedicar su vida a la actuación.

Lea también:Mi Banda Sonora con Santiago Gamboa

A participado en novelas colombianas como Floricienta, Pura Sanfre,Amor Sincero,Alla te espero y la prepago 2.Actualmente se encuentra participando en la comedia “La verdad” bajo la dirección de Victor Mallarino y un gran elenco de actores como Luis Hoyos, Carolina Acevedo y Diana Hoyos.

Conozca la lista de canciones que marcaron la vida del actor.

La tricotea - Jordi Savall

Tocata y fuga - Bach

Let it be -The Beatles

La cigarra - Mercedes Sosa

The way it is - Bruce Hornsby

Inconsciente colectivo - Charly García

Antisocial -Anthrax

Soundgarden

Mala vida - Mano Negra

Sofrito - Mongo Santamaría

Julius - Fish

Wondering Aloud - Jethro Tull

Mountain dance - Dave Grusin

Solsbury hill - Peter Gabriel

La nochera - Los Chalchaleros

African Beat - Bert Kaempfer

Ocean of night - Editors