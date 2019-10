Ángela María Orozco se queda en el Ministerio de Transporte

Después de que se hiciera la semana pasada el debate, como primer paso en el trámite de la moción de censura en contra de la ministra de transporte Ángela María Orozco, este lunes la plenaria del Senado votará esa solicitud promovida por la oposición.

Aunque el senador Jorge Enrique Robledo, explicó ampliamente porque la ministra no debería estar en la cartera por su presunto conflicto e impedimento para conocer casos de Odebrecht y de la Ruta del Sol II, la mayoría de partidos votará por el 'No' por lo que Orozco continuará con sus funciones.

Por ejemplo, el senador de La U Armando Benedetti, aseguró que el debate se trató de más de lo mismo y que se está abusando de este mecanismo con fines electorales. Anunció el voto negativo se toda la bancada.

“Lo que estamos haciendo nosotros es un desgaste con estas mociones de censura, sea porque son muchas veces citadas o porque somos adeptos al gobierno de turno. Nosotros deberíamos convocar a los voceros de los partidos y empezar a estudiar cómo hacemos las mociones de censura, porque nosotros mismos nos estamos coartando la mejor arma que tenemos como Congreso”.

En el Centro Democrático, partido de Gobierno, el senador Ernesto Macías, dijo que Jorge Enrique Robledo está haciendo política con el tema y sus acusaciones no fueron soportadas con pruebas. Este partido también votará por el 'No'.

“Es la cuarta sesión plenaria donde se tramita este refrito, no es otra cosa que eso, son las mismas verdades a medias, y los mismos inventos contra una funcionaria honorable”.

En el conservatismo el escudero fue el senador Efraín Cepeda, quien indicó que Robledo quiere descalificar a la ministra Orozco y a la vicepresidenta sin prueba alguna. Esta colectividad, que también es de Gobierno, tampoco apoyará la moción. “Debo decir que esas actuaciones de la ministra y de la señora vicepresidenta están ajustadas a derecho, pensadas en el bienestar del país y de las obras públicas de transporte”.

El liberal Luis Fernando Velasco, dijo que la colectividad tampoco apoyará la moción de censura, porque, a pesar de ser un partido independiente, en este caso no ven las razones suficientes para sacar a la ministra y que el país tiene problemas importantes por resolver.

“Me parece a mí también que existen otros cientos de problemas y situaciones que demandan la atención del Senado de la República, entonces el llamado que le hago a la plenaria es para que abordemos y prioricemos otros temas que también afectan a los ciudadanos”.

En Cambio Radical, partido independiente, también votará por el 'No' y por eso el senador Fabián Castillo, dijo que en su partido no encontraron razón alguna para votar favorablemente la moción. “Usted debe seguir trabajando por el país, no solo por las vías 4G, sino por las vías terciarias nacionales que tanto necesitan de su actuar. Ojalá dejemos estos debates que solo hacen que se pierda el tiempo de los congresistas y del Senado”.

Con los votos por el 'No' de La U, Centro Democrático, Partido Liberal, Cambio Radical y los conservadores, la moción se negará automáticamente.