“El equipo donde me quiero retirar es el DIM” Jackson Martínez

Jackson Martínez ha sido uno de los mejores delanteros colombianos, pero lastimosamente las lesiones le jugaron una mala pasada y detuvieron una promisoria carrera en Europa. Aun así'Cha cha cha'Martínez se ha caracterizado por su resilencia y nunca darse por vencido.

El delanterocolombiano aclaró que aunque ha superado su lesión, debe saber manejar las cargas. Por ende debe descansar mínimo dos días entre semana para llegar en plenitud de condiciones a los partidos el fin de semana"Uno es jugador de fútbol y siempre quiere estar en el campo".

Sobre la Selección, Jackson no se guardó nada y dijo "Me gusta este cambio están jugando los que están bien.Antes no le dan la oportunidad a los que estaban bien en la Selección". Sin embargo prefirió no hablar de técnicos.

Martínez no le cierra la puerta a volver al fútbolcolombiano, en especial a el Deportivo Independiente Medellín donde se dio a conocer. Sin embargo manifestó que hay una serie de items que pueden cambiar la decisión y llegar a equipos impensados.