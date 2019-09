Daniel Torres: Se sintió muy chévere, fue mi sueño hecho realidad

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Katherine Torres, la mamá de Daniel Sanabria Torres, el niño que se convirtió, el pasado viernes, en el protagonista del concierto del violinista holandés, André Rieu, al tocar su flauta, durante una interrupción de hora y media del espectáculo, debido a una falla técnica, contó cómo fue esa experiencia para su pequeño hijo.

“El concierto era sorpresa para él y la flauta yo se la empaqué. Yo le decía a Daniel tócala”

El niño de ocho años se convirtió con su interpretación en el protagonista del segundo concierto del André Rieu en Colombia. Daniel contó que, la insistencia de su mamá lo llevo tocar la flauta.

“La flauta con la que toque es hecha en un tubo y con un corcho que mi profesor me hizo. Mi mamá me dijo toca, al principio me daba pena porque había mucha gente”.

Su gesto hizo que el maestro le regalara una flauta y lo invitara a tocar en su orquesta cuando sea un profesional.

“La flauta que me regaló es muy bonita, es toda en plata”.

Daniel Torres tiene ocho años y lleva año y medio tocando la flauta y ahora tiene un impulso adicional para seguir aprendiendo.

“Yo sueño con ser un músico. Yo me imaginaba tocando con él, fue mi sueño cumplido”

Con su talento y su flauta grabará el himno nacional para ser emitido en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.