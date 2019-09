Segmento inédito con André Rieu

Rieu, que se ha enfocado en llevar la música culta a todos los públicos reconoció que “en el campo de la música clásica soy un artista pop” y la manera en que su padre, un estricto director de música clásica, cuestionaba su pasión por los valses: “mi papá no quería que yo tocara valses, porque me decía que me había educado para la música clásica, y él no creía que los valses fueran música clásica”.

Los conciertos de Rieu alrededor del mundo son eventos amenos y alegres, donde está presente la personalidad de un hombre que se toma la vida con un espíritu abierto. “Nací un domingo, tengo una personalidad soleada, amo la vida y amo el amor, y me gusta el humor, y en el vals hay vida, hay amor y hay humor”, dijo. “El vals es para mí el espejo de la vida. La vida no es solo melancolía, y tampoco es solo diversión, es las dos cosas, y por eso adoro tocar valses”.

Esa disposición a entenderse con sonidos gratos le ha hecho extender las fronteras formales de la música clásica. “La música clásica es música que toca tu corazón”, aseguró. “Para mí, Bohemian Rhapasody, de Queen, es música clásica, porque está tremendamente bien compuesta y maravillosamente interpretada. Para mí no hay fronteras entre el pop y la música clásica. Solo hay buena música y mala música”.

Rieu jamás ha tocado en Colombia, pero está orgulloso de venir a un país que hace medio siglo recibió a su padre. “He oído muchas cosas buenas de Colombia, así que estoy muy animado de visitar por primera vez su hermoso país”, dijo a Caracol Radio. “Mi padre sí estuvo en Colombia, y dirigió en Bogotá hace como 45 o 50 años, no recuerdo, y ahora estoy muy feliz de que ahora pueda ir y tocar valses”.

El violinista dirige la orquesta privada más grande del mundo, la Johann Strauss, con más de cien músicos. “Es una orquesta, es un club de amigos y es una familia. Toda buena orquesta tiene que ser una familia con un padre”.

Son muchas las sensibilidades musicales que incluye su repertorio, donde se puede pasar de una obra clásica a una versión orquestada de canciones como Cielito Lindo, de la que tiene una lectura muy personal: “Cielito Lindo, como el Danubio Azul, son piezas que están en el corazón de todo el mundo. Sé que soy un holandés, pero también soy un ciudadano del mundo, así que cuando toco Cielito Lindo creo que me llega tanto a mí como les llega a ustedes en Colombia”.

La conversación abierta con 6AM Hoy por Hoy finalizó con un mensaje a los oyentes de Caracol Radio que estarán en sus presentaciones: “les diría a todos los que van a ir a verme que cuando estén en uno de mis conciertos deben traer el corazón y les prometo que cuando esté en Bogotá también llevaré mi corazón; abriremos nuestros corazones unos a otros y pasaremos una noche juntos que nunca olvidaremos”.

André Rieu tiene confirmadas cuatro fechas en la Arena Movistar los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre