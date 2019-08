Mi Banda Sonora con Lucas Arnau

Lucas Arnau es un cantante de pop latino, nació en Medellín, Colombia, escribió su primera canción a los 11 años que se titulaba “Vida”. Algunos de los artistas que lo inspiraron a componer fueron Diego Torres y Joan Manuel Serrat.

Lucas durante su vida artística ha tenido canciones número uno en Colombia y Latinoamérica como: “De la mano” y “Te doy mi vida” que han sido coreadas a grito herido por sus fanáticos.

En el año 2015 el álbum “Buen camino” de Lucas fue nominado al Grammy Latino como mejor álbum contemporáneo.

Lucas regresa con su canción “Escándalo” que ya es número 1 de la radio en Colombia.

Conozca las canciones han marcado la vida del increíble Lucas Arnau.

Tango Feroz-Ulises Butrón

De la mano-Lucas Arnau

En la ciudad de la furia-Soda Stereo

Color Esperanza-Lucas Arnau

De rodillas-Lucas Arnau

Cantares-Serrat

Sabes a mí-Lucas Arnau

Crazy-Aerosmith

Beautiful day-U2

Te doy mi vida-Lucas Arnau

Tiramisú de limón-Joaquín Sabina

Just the way you are-Bruno Mars

Escándalo-Lucas Arnau