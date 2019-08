El Pulso del Fútbol, 22 de agosto del 2019

En la emisión de hoy en El Pulso del Fútbol, César Augusto Londoño y Óscar Rentería respondieron al correo de un oyente que les preguntaba por el nivel de la Liga Águila y sobre la asistencia a los estadios de los espectadores. sobre esto César opinó: “A mí no me parece bajo el nivel, de hecho los partidos de ayer no fueron malos” y Óscar complemento la respuesta diciendo: “Si bien los cuatro partidos terminaron en empate, no fueron malos partidos” refiriéndose a los partidos que se jugaron ayer por la séptima fecha de la liga.

El tema de la transferencia de Falcao también fue un tema de discusión hoy en el programa, debido a que se está complicando como la de Neymar y la de James Rodriguez. El día de ayer se conocieron noticias de diferentes portales, los cuales informaban que el Mónaco estaría entorpeciendo la negociación por el delantero colombiano. Sobre esto César opinó: “Se suponía que ya estaba todo arreglado, pero al parecer no quieren dejarlo ir y hay un asunto económico que parece estar complicado”.

En otro segmento del programa nuestros panelistas hablaron de Wuilker Fariñez y las ofertas que han llegado por él, esto debido a una oferta que llego del Lens de la segunda división de Francia que consta de tres millones de euros por los derechos del portero, quedándose Millonarios con el cuarenta por ciento, aparte el equipo embajador se queda con el jugador año y medio más y si el equipo francés asciende a la primera división subirían un millón más en el pago del portero venezolano, pero el empresario de Fariñez no aceptó la oferta. Sobre esto Cesar afirmó: “No sé dónde consiguió Fariñez a su empresario, pero lo está perjudicando”.

