El Pulso del Fútbol, 8 de julio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actuación del árbitro chileno Roberto Tobar en la final de la Copa América y todo lo que enmarcó este encuentro. Óscar dijo “la ceremonia fue muy buena, les sirvió que no llovió, pero si me pareció que el árbitro pitó mucho al principio, fueron seis faltas en cinco minutos; creo que pudo haber otorgado más la norma de ventaja”. Sobre el tema César opinó “Además de la expulsión a Gabriel Jesús, creo que el árbitro estuvo bien. Y el marco del Maracaná fue impresionante, muy bueno”.

Otro de los temas tuvo que ver con el juego mostrado por la Selección de Brasil en el partido frente a Perú. Según Óscar “Brasil tuvo momentos que no me gustaron a mí, a veces abusó mucho de los lujos y las “florituras”, pienso que quiso recrearse, se lució y estuvo sobrado hasta el final del partido”. Por su parte César resaltó “Brasil no necesitó hacer mucho para superar a Perú, aunque no quiero con este comentario, menospreciar a nuestros amigos incas”.

Además opinaron acerca de la participación de Perú en esta Copa América y su derrota en el encuentro final contra Brasil. Para César “hay algo muy importante que hay que decir de la participación de Perú, en relación a la de la Selección Colombia; la participación de los incas fue mejor, porque nosotros quedamos eliminados y Perú llegó a la final”. Asimismo Óscar destacó “Perú fue finalista, Gareca y sus muchachos hicieron lo que pudieron, pero no tenían con que ganarle a Brasil”.

