Lo bueno, lo malo y lo feo en materia arbitral de la Copa América

Por José Borda

Terminó la Copa América Brasil 2019 y esto fue lo que nos dejó en materia arbitral el personal encargado de la dirección del torneo y el famosísimo VAR.

Lo bueno

Bueno fue el empleo del vídeo arbitraje en el torneo (VAR), pues nos enseñó a ver el fútbol de una manera diferente; con detenciones, revisiones y reanudaciones, esa es la nueva tendencia en Sudamérica de ahora en adelante.

Bueno fue también el uso de la tecnología, pues nos demostró que cumplió con el fin para lo que fue creada en el fútbol, no permitir que los árbitros cometieran errores groseros sobre todo en los goles, en esto fueron milimétricos.

Bueno el trabajo de los seis árbitros colombianos quienes, arbitrando u operando el VAR, hicieron una excelente gestón. Por un lado Roldán y Rojas como árbitros y, por otro, Gallo y Guzmán, quienes estuvieron en la final y como VAR’s.

¿Fue justa la expulsión de Lionel Messi?

Lo Malo

Malo fue la lentitud de los jueces en los procesos de chequeo y revisión, pues tardaron en promedio 2 minutos 26 segundos, esto se convirtió en el lunar del campeonato, también la inoperancia de los árbitros en el manejo del sistema tecnológico en muchas de las situaciones. Es importante empezar a detectar y saber dónde están las fallas en vías a mejorar en este aspecto, pues de los errores se aprende.

Si hay que hablar de cifras, hubo un 50% de aciertos y un 50% de fallas en el VAR de esta Copa América.

Por otra parte, pésimas las actuaciones de algunos árbitros: el ecuatoriano Roddy Zambrano en el partido de semifinales entre Argentina vs. Brasil y el paraguayo Mario Díaz de Vivar en Argentina vs Chile por el tercer lugar, pues no estuvieron a la altura de los juegos, se les salieron de las manos.

Malo también el desempeño del VAR en esos partidos, pues independientemente que una de las dos acciones de penalti no sancionadas a Argentina hubiesen sido o no, no hicieron el respectivo llamado al árbitro para que hiciera la revisión correspondiente, además de las expulsiones injustas tanto de Lionel Messi como de Gabriel Jesús, esta en la final, puesto que generaron grandes dudas frente al sistema y los jueces.

Lo feo

Feo se percibió el hecho de que desde el inicio de la Copa América y a lo largo del torneo, el VAR se usara para sancionar algunas jugadas con tarjetas amarillas, cuando lo que estipula el procedimiento es únicamente para acciones que ameritaban tarjetas rojas.

Feo también el perdonarle la expulsión a Gonzalo Jara de Chile por conducta violenta al pegarle una patada a un aficionado, a pesar de que el VAR percibió la acción pero no la reportó, la Comisión Disciplinaria tampoco sancionó de oficio.

Y para finalizar, grotesco fue que la Comisión de Árbitros no designara al boliviano Gery Vargas para dirigir ningún encuentro en esta competición, pues fue el único juez de los 23 convocados como centrales y de los 10 países afiliados a la Conmebol, al que no lo tuvieron en cuenta ni siquiera para un partido, un verdadero acto de discriminación.