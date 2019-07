El Pulso del Fútbol, 01 de julio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las amenazas que ha recibido el jugador William Tesillo, luego de haber errado su penalti, en la definición de los cuartos de final de la Copa América entre Colombia y Chile. Óscar dijo “rechazo rotundamente esto y espero que las autoridades logren llegar hasta los responsables de las amenazas, e incluso a los que las hacen a través de las redes sociales”. Sobre el tema César opinó “es muy triste, no puedo creer que esto siga pasando en este país. Escuché al papá de Tesillo y él dice que ante estas amenazas, solo les queda orar”.

Otro de los temas tuvo que ver con los cambios que debe implementar el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, pensando en las Eliminatorias y la Copa América del próximo año. Según César “no se puede pensar en muchos cambios, porque la verdad en esta Copa América no hubo jugadores en mal nivel. Quizás Falcao, pero en los encuentros previos a la Copa América Falcao venía siendo el goleador de la selección”. Por su parte Óscar destacó “no hay que hacer una renovación completa y yo tampoco sé a quién vayan a sacar, pero para mí, si hizo falta Fabra, que debe ser titular”.

Además opinaron acerca de la labor del entrenador colombiano de la Selección de Chile Reinaldo Rueda y las opiniones encontradas que desata en nuestro país. Para César “ya hay algunos diciendo que Rueda es un traicionero, porque se fue a Chile por la plata, en lugar de venir a Colombia. ¡Por favor! Reinaldo Rueda es todo un profesional”. Asimismo Óscar complementó “estoy totalmente de acuerdo con usted y me parece que además de ser un gran profesional, es un señor técnico de fútbol”.

