El Pulso del Fútbol, 29 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actuación de la Selección Colombia en la Copa América y los aspectos que debe mejorar la tricolor de cara a las Eliminatorias. Óscar dijo “Colombia fue el único equipo que no recibió un solo gol en la Copa América, en cuatro juegos que disputó, eso es algo muy bueno”. Sobre el tema César opinó “nosotros somos expertos en sacar leña del árbol caído, pero no podemos olvidar todo lo bueno que ha hecho Carlos Queiroz y que apenas es el primer round que disputa”.

Otro de los temas tuvo que ver con la definición desde el punto de penal entre Colombia y Chile, y las conclusiones que dejó esa instancia. Según César “es lo mismo que en el Mundial de Rusia contra Inglaterra, Bacca y Mateus eran buenos pateadores y no convirtieron. Por lo menos Tesillo tuvo el valor de cobrarlo, no como Zapata que no apareció por ningún lado”. Por su parte Óscar destacó “Chile nos pasó por encima, jugamos mal y Queiroz no corrigió los errores a tiempo”.

