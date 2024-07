¿Qué dijo el director de la CRQ, Quindío sobre el fallo del Consejo de Estado?

ARMENIA

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jaider Lopera indicó que siempre se ha caracterizado por ser respetuoso de las decisiones judiciales luego de conocer el fallo del Consejo de Estado que en su parte motiva señala “Declarar la nulidad del Acuerdo 16 del 16 de diciembre de 2023, por medio del cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío designó al señor Jaider Arles Lopera Soscue como director general de la entidad para el período 2024-2027″

Contexto

El Consejo de Estado anuló la designación de Jaider Lopera como director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, desde la autoridad ambiental señalan que analizan el proceso

En un fallo de única instancia, el Consejo de Estado accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral del director de la CRQ para el período 2024-2027.

En diálogo con Caracol Radio, el demandante Diego Felipe Urrea sostuvo que la situación se genera porque no fueron tramitadas las recusaciones en contra de 11 de los 13 miembros del órgano de dirección, por lo que, al afectarse el cuórum para decidir, debió suspenderse la actuación administrativa y enviarse el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que se resolvieran dichas recusaciones.

Aseguró que, al resolver de manera negativa las recusaciones, el Consejo Directivo actuó sin competencia y lo que a su vez vulneró el debido proceso.

Respuesta del director de la CRQ

Al respecto el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jaider Lopera indicó que “teniendo en cuenta la decisión comunicada del día viernes 19 de julio por parte del Consejo de Estado, debo indicar en primera medida que siempre me he caracterizado por ser respetuoso de las decisiones judiciales, no obstante, mis jurídicos se encuentran realizando un análisis detallado de dicha decisión con el propósito de estudiar la posibilidad de presentar acciones jurídicas previstas en la ley es por ello que hasta tanto no se encuentra en firme y ejecutoria la mentada decisión no se podrá emitir ningún juicio de valor”

Y agrego “es importante resaltar para efectos de evitar desinformación en la ciudadanía que los efectos de la declaratoria de nulidad de mi elección, fue diferida bajo el entendido que se debe retomar el progreso de elección ya adelantado a partir de la presentación de una serie de recusaciones que en consideración del órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa debieron haber sido tramitadas y resueltas por la Procuraduría General de la Nación”

Se espera que en las próximas horas o días se reúna el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional, CRQ para analizar el fallo del Consejo de Estado y las acciones a tomar, es decir nombrar un director encargado, mientras se reinicia el proceso de designación del director de la autoridad ambiental desde el punto donde el mismo fallo del alto tribunal ordena siga el proceso.

