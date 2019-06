El Pulso del Fútbol, 25 de junio del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el fixture de los cuartos de final de la Copa América y la dificultad de cada una de las zonas del mismo. César dijo “los medios en Brasil hicieron una encuesta, para ver cuál era la llave más interesante de los cuartos de final y la gente escogió el Colombia-Chile, como el partido más atractivo”. Sobre el tema Óscar opinó “en todos los toreos siempre se le va haciendo un caminito al local, porque es el equipo de las taquillas, el dueño de los estadios y el que llama más gente”.

Otro de los temas tuvo que ver con la enfermedad que aqueja al padre de David Ospina y las posibles repercusiones que se pueden presentar en el nivel del arquero, por causa de esa situación. Según Óscar “David es un profesional y no creo que vaya a desconcentrarse tanto. Aunque, de esos temas de sentimientos tan profundos, prefiero no opinar”. Por su parte César destacó “yo recuerdo una historia. David me contó cuando estaba en el Mundial Sub-20 de Holanda, que con lo que se había ganado en dinero le iba a comprar un taxi a su papá y cuando volvió a Colombia le compró el taxi a don Hernán. Por eso creo que esta situación no lo va a perjudicar, sino que lo va a potenciar”.

Además opinaron acerca de la disputa que hay en el ataque de la Selección Colombia entre Duván Zapata y Falcao García. Para César “en las Eliminatorias del Mundial de Rusia nos costaba mucho generar situaciones de gol, en esta Copa América hemos tenido muchas opciones y creo que por eso hoy, Zapata es el titular y Falcao es el suplente”. Mientras que Óscar respondió “¿O sea que usted saca a Falcao de la titular? Ya veo que sí, usted sacó a Falcao de la cartera y del llavero”.

