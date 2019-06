Mi Banda Sonora con Rey Ruiz

Ruiz nació en la barriada Habanera de La Lisa. Durante su adolescencia realizó su formación musical en el Conservatorio de Música de La Habana, en la que la guitarra y la pasión coral alcanzaron planos imprescindibles. Tuvo la oportunidad de conocer a grandes artistas como Celia Cruz de la cual de niño pensó que era un hombre.

Gracias a su trabajo y gran esfuerzo el cantante se convirtió en una de las voces de oro más importantes de los estilos tropicales de la música y el baile, uno de los regalos más auténticos de finales del siglo XX. Rey abandonó su país a través de la República Dominicana para luego radicar en los Estados Unidos y alcanzar el éxito a nivel profesional que ya todos conocemos.

Actualmente, está estrenando su más reciente sencillo Vengo el cual muestra un nuevo aire en la salsa, conozca las canciones que marcaron la vida de este gran artista:

Vereda tropical-Tito Gómez

Mucho corazón-Beny Moré

La vida sigue igual-Julio Iglesias

Rey Ruiz cantando de niño. (fragmento)

En un pueblito español-Joselito

Bemba Colorá-Celia Cruz

Ziguaraya-Oscar de León

How deep is your love-The Bee Gees

Luna Rossa-Mario Franguolis

Mi media mitad-Rey Ruiz

Colombia tierra querida-Lucho Bermúdez

Nuestro día ya viene llegando-Willie Chirino

Ella dice-Juan Luis Guerra y 440

El triste-José José

Vengo-Rey Ruiz