El Pulso del Fútbol, 10 de mayo del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre Yerry Mina y su vinculación en la publicidad de una casa de apuestas. César dijo “al parecer Mina puso a una persona cercana a Juan Guillermo Cuadrado a manejar la situación, porque eso está prohibido en Inglaterra, allá no se puede participar en la publicidad de casas de apuestas”. Sobre el tema Óscar opinó “normalmente eso no se puede hacer, o sea que Mina pecó por omisión, porque no conoce el tema y esperemos que la saque barata”.

Otro de los temas tuvo que ver con el jugador más habilidoso que ha tenido el Deportes Tolima en su historia, en la lista se destacan nombres como el de Yimmi Chará, Andrés Ibargüen y Elson Becerra. Según César “Elson Becerra fue un fuera de serie, tenía mucha habilidad y mucha velocidad, por eso creo que es el mejor de todos”. Por su parte Óscar resaltó “el Tolima ha tenido varios jugadores de ese corte y todos han sido muy buenos, pero si me dicen que el más habilidoso, yo me quedo con Elson Becerra también”.

Además opinaron acerca de la jugada del cuarto gol del Liverpool frente al Barcelona en una de las semifinales de la UEFA Champions League y las nuevas informaciones que se han conocido sobre la misma. Para Óscar “lo malo de que digan que el tiro de esquina fue preparado, es que no lo diga Klopp. Que salga y diga que la habían preparado y no que lo hagan sus asistentes”. Mientras que César destacó “ellos sabían que el Barcelona se descuidaba en los tiros de esquina y así como hay un altísimo descuido de los jugadores del Barcelona, también hay una gran picardía del Liverpool en ese gol”.

