El Pulso del Fútbol, 30 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el liderato de Millonarios y las diferencias en su juego, cuando enfrenta a un equipo “grande” y a uno “chico”. Óscar dijo “de los equipos grandes, Millonarios solo pudo con el Junior, ojo con el favoritismo, porque Millonarios todavía no es campeón”. Sobre el tema César complementó “a mí no me gusta ese cuento de que Millonarios solo le gana a los chiquitos, o sino que me digan a mí, por qué Tolima, Cali, Junior y Nacional no le ganaron a algunos de esos equipos chiquitos”.

Otro de los temas tuvo que ver con los equipos, que nuestros panelistas consideran favoritos, para ganar la UEFA Champions League. Según César “creo que el campeón sale de la llave del Liverpool y el Barcelona, pero me encantaría que el Ajax fuera el campeón”. Por su parte Óscar destacó “uno no puede poner a tres equipos en la carrera por el título, yo estoy convencido que mi favorito es el Barcelona, el Barcelona va a llegar a la final y también creo que será el campeón”.

Además opinaron acerca del futuro del extremo del Junior Luis Díaz, teniendo en cuenta que se ha hablado del interés del Cardiff City en el jugador colombiano. Para Óscar “Luis Díaz ha bajado de nivel últimamente, pero yo creo que aún tiene fútbol para estar en la primera división de Inglaterra y no en la segunda”. Mientras César resaltó “tengo una opinión distinta, creo que si Luis Díaz se destaca en la segunda división inglesa, le quedaría más fácil llegar a la primera división”.

