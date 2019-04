El Pulso del Fútbol, 12 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería respondieron a la pregunta de un oyente, la cual indagaba si en Colombia algún numero había sido retirado en homenaje a un jugador. Óscar dijo “en Colombia no conozco ningún caso, eso no se acostumbra acá, pero en México, en el Pachuca, me acuerdo que dejaron de usar el número de Miguel Calero”. Sobre el tema César dijo “acá en Colombia se han hecho muchos homenajes, a muchos jugadores, pero quedan faltando demasiados”.

Otro de los temas hablaba de los entrenadores Alberto Gamero y Luis Fernando Suárez y las diferencias que marcan cuando están a cargo de un equipo histórico y un equipo modesto. Según César “Gamero es un gran técnico y lo ha demostrado siendo campeón del fútbol colombiano y Suárez ha llevado a dos selecciones a dos copas del mundo, no creo que sean técnicos que solo sirven en equipos chicos”. Por su parte Óscar destacó “yo he visto el trabajo de Suárez y de Gamero y creo que la gente no puede venir a decir que no sirven”.

Además opinaron sobre el ex jugador y ex entrenador de Millonarios Mario Vanemerak, y el estilo de juego que tenía cuando jugaba en el club azul. Para Óscar “Vanemerak fue un buen jugador y es una muy buena persona, al igual que muchos otros volantes que han pasado por el fútbol colombiano, que no nos alcanzaría El Pulso para nombrarlos a todos”. Asimismo César complementó “son demasiados y no podemos mencionarlos a todos, pero Vanemerak era un excelente volante y tenía fuerza y temperamento”.

