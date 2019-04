El Pulso del Fútbol, 10 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del planteamiento del entrenador Pep Guardiola en el partido entre el Tottenham y el Manchester City y su responsabilidad en la derrota de su equipo. César dijo “los cambios de Guardiola llegaron tarde, si un técnico piensa que un jugador puede entrar y en un minuto solucionar un partido, está muy equivocado”. Sobre el tema Óscar complementó “yo respeto mucho a Guardiola, pero a Gabriel Jesús nunca lo dejo por fuera, menos a Sané y tampoco puedo dejar por fuera De Bruyne, con el mundial que se hizo en Rusia”.

Le puede interesar también: Choque de históricos: Manchester United Vs. Barcelona

Otro de los temas tuvo que ver con la actualidad de Carlos Bacca y el por qué no es titular en el Villarreal. Según Óscar “no se entiende como uno de los grandes goleadores colombianos no es titular en el Villarreal, bien dicen que para ser técnico solo se necesita una fotografía de tamaño cedula y ser terco”. Por su parte César opinó “si De Bruyne y Sané fueron suplentes en el partido de ayer, ¿Por qué Bacca no puede ser suplente? En Europa, hasta a James que fue goleador en un mundial le ha costado”.

Le puede interesar también: Asistente de Pékerman sería nuevo entrenador de Santa Fe

Además opinaron sobre la carrera del delantero colombiano Teófilo Gutiérrez y los problemas de indisciplina que ha tenido. Para Óscar “el ciclo de Teo es raro, él está bien y se está manejando bien y de repente se maneja mal y empieza a jugar mal. Al final entiendo muy poquito lo que es el fútbol de Teófilo Gutiérrez”. Mientras César destacó “yo no creo que Teófilo Gutiérrez sea indisciplinado, lo que pasa es que a veces dice cosas, o hace cosas que incomodan a algunas personas”.

Le puede interesar también: Sancionada hinchada de Millonarios tras insultos a dos mujeres de Santa Fe

No olvide escuchar el audio del programa.