El Pulso del Fútbol, 8 de abril del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la dupla que hicieron Bernardo Redín y Carlos “El pibe” Valderrama en el Deportivo Cali y si hay otra pareja actualmente que se compare con ellos. Óscar dijo “Redín y Valderrama juntos jugaban un muy buen fútbol, fue una dupla famosísima, jugaban muy pegaditos y creo que actualmente no hay una pareja igual”. Sobre el tema César complementó “yo creo que a futuro hay una, porque solo han jugado un solo partido juntos desde el arranque, fue ante Polonia en el Mundial de Rusia 2018 y los jugadores son James Rodríguez y Juan Fernando Quintero”.

Le puede interesar también: Se conoce tiempo de recuperación para Yerry Mina

Otro de los temas tuvo que ver con el debate de la semana pasada en el que se les pidió a los oyentes que enviaran su lista de los jugadores llamados “pecho frío” y más específicamente del volante colombiano de Huracán Andrés Felipe Roa. Según Óscar “Roa en el Cali si era muy pecho frío y quiero que la gente me entienda, cuando nosotros decimos que es un jugador frío, no es que sea mal jugador, sino que no vive el fútbol con la pasión que lo viven otros”. Por su parte César destacó “y no solo en el Cali, a él lo llamaron un par de veces a la Selección Colombia y creo que por ser tan frío es que no se pudo consolidar”.

Le puede interesar también: Pinto: En la Selección hay que construir un equipo nuevo

Además opinaron sobre el árbitro Wilmar Roldán y el gesto que hizo en el partido entre Bucaramanga y Santa Fe, en el que parecía simular el pedido del VAR. Para César “no fue la seña que se utiliza para pedir el VAR, lo que yo creo que pasó fue que hizo una seña para anular el gol, pero después rectificó y lo convalidó”. Mientras Óscar resaltó “lo que hizo Roldán es ridículo y creo que me va a tocar vender mi televisor, porque yo si vi el gesto claro”.

Le puede interesar también: Alfredo Morelos, mejor jugador del año en Rangers

No olvide escuchar el audio del programa.