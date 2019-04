Alex Campos es un “Soldado del Amor”

El artista bogotano Alex Campos tiene una nueva canción, “Soy Soldado” tema que escribió como un canto de lucha cuya única salida es el Amor.

Soy Soldado, es una balada que se combina con la música urbana del dominicano Redimi2 y es el primer lanzamiento de otras canciones que vendrán con este mismo corte.

Alex Campos, es un cantante y compositor colombiano de música cristiana, ganador de tres Premios Grammy Latinos por Mejor álbum cristiano en español y nominado al Grammy anglo 2018 con la producción Momentos del género ranchero.

Alex Campos / Alex Campos de visita en el #TopCaracol / Caracol Radio

Sus temas y sus videos cuentan con millones de views, Sueño de morir, Me robaste el corazón, Tu poeta, Como el color de la sangre, El sonido del silencio, No tiene prisa, Lenguaje de amor, Amigos, Tu amistad me hace bien, Derroche de amor, Perdóname. Entre todas, Tu amistad me hace bien, es la más escuchada pero la de mayor reconocimiento y como él mismo artista lo asegura, la más representativa, “al taller del maestro”.

Alex Campos, Nació el 10 de septiembre de 1976 en Bogotá, cuenta con 16 años de carrera y 12 trabajos discográficos.