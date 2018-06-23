"Dale Pazcífico 2018", en busca de jóvenes líderes
La convocatoria se cierra el 20 de julio.
La Corporación Manos Visibles, con el apoyo de la Fundación Suramericana, la Embajada de Holanda y Satena, buscan a jóvenes líderes del Pacífico o que vivan en esa región para la construcción de paz y desarrollo en lo que han llamado "Dale Pazcifico 2018". Buenaventura, Quibdó y Tumaco son las regiones escogidas para “Soñar el Pacífico hasta el 2030”.
Los jóvenes entre 18 a 29 años interesados en este proyecto de transformación puede informarse en: http://manosvisibles.org/dale/
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