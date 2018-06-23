"Dale Pazcífico 2018", en busca de jóvenes líderes

La Corporación Manos Visibles, con el apoyo de la Fundación Suramericana, la Embajada de Holanda y Satena, buscan a jóvenes líderes del Pacífico o que vivan en esa región para la construcción de paz y desarrollo en lo que han llamado "Dale Pazcifico 2018". Buenaventura, Quibdó y Tumaco son las regiones escogidas para “Soñar el Pacífico hasta el 2030”.

Los jóvenes entre 18 a 29 años interesados en este proyecto de transformación puede informarse en: http://manosvisibles.org/dale/