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03 ago 2026 Actualizado 09:11

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El sabor de ColombiaBogotá

"Dale Pazcífico 2018", en busca de jóvenes líderes

La convocatoria se cierra el 20 de julio.

Jóvenes lideres para el pacifico

Jóvenes lideres para el pacifico(Corporación Manos Visibles)

Jóvenes lideres para el pacifico
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La Corporación Manos Visibles, con el apoyo de la Fundación Suramericana, la Embajada de Holanda y Satena, buscan a jóvenes líderes del Pacífico o que vivan en esa región para la construcción de paz y desarrollo en lo que han llamado "Dale Pazcifico 2018". Buenaventura, Quibdó y Tumaco son las regiones escogidas para “Soñar el Pacífico hasta el 2030”.

Los jóvenes entre 18 a 29 años interesados en este proyecto de transformación puede informarse en: http://manosvisibles.org/dale/

 

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