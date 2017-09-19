Crean grupo especial para combatir piratería en el mar pacífico

Un grupo especial de la Armada Nacional intensificó los operativos en aguas del pacificó para neutralizar a las bandas que vienen asaltando a pasajeros de embarcaciones y a pescadores en inmediaciones de Buenaventura, reveló el comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, almirante Luis Hernán Espejo.

Confirmó que en lo corrido del presente año se han presentado dos casos, en los cuales los integrantes de estas bandas han interceptado lanchas, se han subido a las mismas para robar a los pasajeros y luego proceden a arrojar a las personas al mar.

El almirante calificó estos hechos como un intento de homicidio y reveló que el último caso se presentó en una lancha que había salido de Buenaventura y en un sector apartado de alta mar procedieron a intimidar a los personas con armas de fuego, les quitaron la ropa y los lanzaron al mar.

De acuerdo con el oficial se inició una tarea de persecución con el rescate de las personas y la captura de tres delincuentes que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico reveló en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que se logró identificar un banda que opera desde Buenaventura, cuyos tres cabecillas máximos identificados con los alías de cantil, Larry y Roberto fueron capturados.

Finalmente, señaló que los operativos se han intensificado en las zonas de operación de la flota pesquera y de pasajeros.