La Buena y La Mejor: Grandes voces de Barranquilla
En Barranquilla, la primera cadena radial de Colombia, se escuchará ahora, además de los 1.100 AM, por los 90.1 FM.
La Buena Y La Mejor: Grandes voces de Barranquilla
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Bogotá
La Buena y La Mejor rindió tributo a Barranquilla con una selección de a ella, entre las que se destacan los autores como: Estercita Forero, Joe Arroyo, El Cuarteto Imperial, Diomedes Díaz, entre otros.
Acompáñenos en este recorrido musical, escuche nuestra nota y póngale ritmo a su día.