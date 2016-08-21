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18 ago 2026 Actualizado 15:30

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La Buena y La Mejor: Grandes voces de Barranquilla

En Barranquilla, la primera cadena radial de Colombia, se escuchará ahora, además de los 1.100 AM, por los 90.1 FM.

La Buena Y La Mejor: Grandes voces de Barranquilla

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La Buena y La Mejor rindió tributo a Barranquilla con una selección de a ella, entre las que se destacan los autores como: Estercita Forero, Joe Arroyo, El Cuarteto Imperial, Diomedes Díaz, entre otros.

Acompáñenos en este recorrido musical, escuche nuestra nota y póngale ritmo a su día.

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