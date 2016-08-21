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La Buena Y La Mejor: Grandes voces de Barranquilla

Bogotá

La Buena y La Mejor rindió tributo a Barranquilla con una selección de a ella, entre las que se destacan los autores como: Estercita Forero, Joe Arroyo, El Cuarteto Imperial, Diomedes Díaz, entre otros.

Acompáñenos en este recorrido musical, escuche nuestra nota y póngale ritmo a su día.