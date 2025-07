Frases y momentos de la entrevista a Juan Manuel Santos

Colombia

Hoy, la mesa de trabajo de 6AM Hoy por Hoy, en cabeza de Dario Arizmendi, tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente Juan Manuel Santos.

Cerca de 2 horas de conversación donde el presidente respondió a los cuestionamientos de la mesa de trabajo de Caracol Radio en alianza con Red + Noticias, a la vez que a las preguntas que los twitteros le hicieron llegar por medio de la red social, por medio del #Pregúntelealpresidente; númeral que alcanzó a ubicarse en el top de las tendencias nacionales.

Durante la entrevista, se resaltaron los siguiente momentos y frases:

1. De inapropiado pero audaz calificó Juan Manuel Santos, la demanda de Montealegre ante la Corte.

2. Mientras habló del actual proceso de paz con la guerrilla de las Farc, el presidente afirmó: "Estoy casi seguro que las FARC tienen dinero escondido pero no se dónde".



3. Sobre los resultados y acuerdos en la mesa de La Habana: "Prefiero que el Congreso avale los acuerdos de paz y el pueblo los refrende": Juan Manuel Santos.

4. Sobre los plazos para un eventual término de las negociaciones: " Septiembre no es fecha fatal para el plebiscito": Juan Manuel Santos. Sin embargo, durante la entrevista, el presidente también afirmo que "confío en que en junio se logre acuerdo con las FARC", pero aclaró que no está imponiendo fechas definitivas

5. A su vez, sobre el papel de alias "el paisa" en la mesa de negociación, el mandatario afirmó: "Me he tragado muchos sapos porque la paz está por encima de todo": Juan Manuel Santos.

6. Santos defendió el sistema empleado para la selección de la terna de candidatos para fiscal general, y sobre los ternados afirmó que "Los tres me dan absoluta tranquilidad".

7. Sobre el proceso de desmovilización posterior a la firma de la paz: "No es cierto. Es mentira que se vaya a pagar 1.800.000 mil pesos a los guerrilleros": Juan Manuel Santos.

"No voy a entregar el país al comunismo, ni al castro-chavismo": Santos

8. Frente a los recientes hechos ocurridos en la celebración del 1 de Mayo en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos pidió severidad a fiscales y jueces en el caso del encapuchado de la Plaza de Bolívar.

9. Sobre el rol del procurador Ordóñez, el presidente afirmó que este "se ha extralimitado, opinando de lo humano y lo divino... es inconveniente".

10. Sobre la relación de su esposa, Maria Clemencia, con la ex primera dama, Lina de Uribe, el presidente afirmó que "ellas saben que la pelea de sus maridos no le conviene a nadie".

11.Sobre su relación con el ex presidente Uribe, Santos recordó los buenos oficios del ex secretario de la ONU Koffi Annan, quien en una visita reciente intentó promover una reunión entre Santos y el hoy senador Uribe, manifestando, que el se encontraba dispuesto, más aclara, que el encuentro no se dió porque Uribe no quería reunirse con él.

12. Respecto al papel de su hijo Martín Santos, el presidente exaltó su buen criterio, y afirmó que su familia opina hasta donde él mismo lo permite.

13. "Uno extraña a la gente leal y que quiere", opinó el presidente sobre la salida de María Lorena Gutiérrez de su equipo de trabajo.

14. Sobre la posible aspiración de Vargas Lleras, actual vicepresidente, la candidatura por la presidencia, afirmó que el no piensa intervenir en política, y aclaró que se prepara un decreto que revoque los derechos que mantenía Vargas sobre el Ministerio del Transporte.

15. El presidente Santos, también tomó tiempo para opinar sobre el crecimiento económico del país, afirmando que la reforma tributaria tiene que pasar este año en el Congreso.

A su vez, el mandatario se arriesgó a hacer predicciones económicas y dijo que espera que la inflación cierre el año alrededor del 6%. Dijo que Colombia va bien y la inflación está bajando.

16: Sobre ETB. "Si alcalde Peñalosa considera que va a recibir más recursos por la venta de ETB, yo lo apoyo": Santos.

17: Otro de los temas abordados en la entrevista de Caracol Radio a Juan Manuel Santos, fue el del general Martínez, sobre quien Santos afirmó: "Un general sin visa es difícil de mantenerlo": Juan Manuel Santos

18: Finalmente, el presidente confirmó la apertura de licitación para el Canal Uno, y manifestó que en 2017 se ha de entregar el segundo canal.