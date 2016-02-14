Judy Hazbún en Mi Banda Sonora
La reconocida diseñadora barranquillera compartió y revivió en La Radio en Otro Tono, con un gran sentido del humor, anécdotas de su vida.
Judy Hazbún en Mi Banda Sonora
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Bogotá
“Yo aterricé en un circo donde mi madre era la malabarista principal”, dice Judy al referirse a su familia y a su maestra y madre, Amalín de Hazbún. Ser la heredera del legado de la Aguja de Oro ha sido tan enriquecedor como desafiante, especialmente para tener un lugar propio en el competido mundo del diseño donde ha logrado volcar su carácter y crear desde ella misma.
Judy es árabe de padre y madre, se casó con un primo hermano que mantuvo la línea de su sangre, y aunque mantiene su cultura ancestral también es barranquillera en su esencia. Se nota en su carta de colores, en su marcado acento costeño y en su gusto por el baile. Es la mezcla de dos culturas que expresa con libertad en su forma de vivir.
Su camino pasa por la búsqueda constante que hoy en día se alimenta de un buen amor, de la libertad que le da la adultez de sus hijos y de la profundidad que le da la práctica habitual de yoga. Habla sin tapujos aún para confesar algunas intimidades que revela con singular picardía.
Su música es una mezcla de nostalgia y alegría. Su universo creativo es una explosión de arte moderno con un gran sentido práctico. Mi Banda Sonora de Judy tiene el ritmo de una mujer que ha encontrado su lugar como bohemia chic, y con el alma plena, lo expresa.
MI BANDA SONORA JUDY HAZBUN
No Hay nadie como tu- Calle 13
Quiero Amanecer con Alguien-Daniela Romo
I Will Survive-Gloria Gaynor
Rocky Soundtrack
Night Fever-The Bee Gees
Samba Pa ti-Santana
Please don´t go-KC and the Sunshine Band
Father and Son-Cat Stevens
Tu amor me hace bien-Marc Anthony
Solamente Tu-Pablo Alborán
Si tu no vuelves-Shakira y Miguel Bosé
Conciencia-Gilberto Santarosa
Barranquillero Arrebatao-Sarabanda
Lucía-Joan Manuel Serrat
La Masa-Shakira y Mercedes Sosa
Piel de Manzana-Joan Manuel Serrat
Celebration-Kool and The Gang