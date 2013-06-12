Un hombre asegura tener un alien en su nevera

La foto del extraterrestre ha generado polémica en las redes sociales a pesar que la policía no ha dado crédito a la versión del hombre.



Li cuenta que vio una formación de ovnis en el cielo durante una noche. Los objetos no identificados volaban sobre el río amarillo de

Binzhou, según publica el Daily Mail.



Al parecer, uno de los ovnis sufrió un aterrizaje forzoso y el hombre descubrió restos carbonizados de sus pasajeros. Uno de ellos había caído en una de sus trampas para conejos, así que lo capturó y metió en el congelador de su casa.



Los internautas y blogueros siguen buscando una conexión alienígena en la zona donde supuestamente dice Li cayó el ovni con su tripulante.

