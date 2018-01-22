Frustran secuestro y atraco a una lancha en Guapi, Cauca

Los tres pescadores eran de nacionalidad ecuatoriana y realizaban paso inocente por la zona en dirección a un banco de pesca fuera de la Zona Económica Exclusiva Colombiana. Foto: Armada Nacional( Thot )

En área general de la Isla Gorgona, jurisdicción del municipio de Guapi, Cauca, uniformados de la Armada Nacional lograron la captura de en flagrancia de siete delincuentes a bordo de una lancha hurtada en Ecuador, cuando asaltaban a tres pescadores.

Según la Institución, gracias a la relación que mantienen las autoridades ecuatorianas y colombianas, la información del hurto de la embarcación “Gracias a Dios” de bandera ecuatoriana, fue compartida por la Capitanía de Puerto de Esmeraldas en Ecuador a la Capitanía de Puerto de Tumaco.

De esa forma, la Fuerza Naval del Pacífico dispuso sus Unidades de Superficie y Guardacostas, para que realizaran la búsqueda en el Pacífico sur. Asimismo, se pidió apoyo a la Fuerza Aérea que efectuó un patrullaje aéreo, localizando unas embarcaciones.

Así fue ubicada la lancha hurtada en Ecuador de nombre “Gracias a Dios” con siete tripulantes a bordo y junto a otra lancha vacía.

En la inspección, el personal de Guardacostas de Tumaco halló en la bodega de la lancha a tres pescadores que acababan de ser asaltados con armas y amenazados para ocultarse en estos compartimentos.

Los pescadores fueron liberados y siete sujetos fueron capturados, quienes al notar la presencia de las autoridades lanzaron armamento al agua. Al interior de la lancha, fueron hallados cartuchos de diferentes calibres, 96 galones de combustible y equipos de comunicación.

Los tres pescadores eran de nacionalidad ecuatoriana y realizaban paso inocente por la zona en dirección a un banco de pesca fuera de la Zona Económica Exclusiva Colombiana, cuando fueron asaltados por los siete sujetos con armas.

El capitán de Navío, Orlando Enrique Grisales Franceschi, comandante de la Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico Poseidón, informó que los pescadores instauraron la denuncia ante la autoridad competente y regresaron a su país.

Los siete delincuentes, entre ellos seis colombianos y un ecuatoriano, fueron presentados ante un Fiscal en Tumaco, quien les formuló cargos por los delitos de secuestro; hurto; favorecimiento al contrabando de hidrocarburos; y porte y transporte ilegal de municiones.